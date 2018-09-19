مانشستر يونايتد يكتسح يونغ بويز السويسري

خرج فريق مانشستر يونايتد بفوز عريض من ملعب مضيفه يونغ بويز السويسري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل الفرنسي بول بوغبا هدفين متتاليين للشياطين الحمر، في الدقيقتين (35، 44 من ضربة جزاء). وعزز مواطنه انتوني مارتيال تقدم الضيوف، بتسجيله الهدف الثالث، عند الدقيقة 66 من عمر المباراة.

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المصدر: وكالات