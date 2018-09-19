شاهد.. السيدة العجوز تنتقم من خفافيش فالنسيا لدموع رونالدو
Reuters Heino Kalis
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تمكن فريق يوفنتوس من الفوز على مضيفه فالنسيا الإسباني، بعشرة لاعبين (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في مستهل مشوارهما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتلقى اليوفي ضربة موجعة بطرد نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، بداعي الاعتداء على الكولومبي موريلو مدافع فالنسيا.
لكن الفريق الإيطالي تمكن بعشرة لاعبين من تسجيل هدفين عبر لاعبه البوسني ميرالم بيانيتش، في الدقيقتين (45 و51 من ضربتي جزاء).
وأنقذ الحارس البولندي فويتسيخ شيسني فريقه يوفنتوس من هدف بتصديه لضربة جزاء، نفذها قائد الخفافيش داني باريخو، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.
المصدر: RT
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