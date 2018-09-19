شاهد.. دموع رونالدو وضربة موجعة ليوفنتوس

تلقى فريق يوفنتوس ضربة موجعة في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بطرد نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مباراته ضد مضيفه فالنسيا الإسباني، اليوم الأربعاء.

وأشهر حكم الساحة الألماني فيليكس بريش البطاقة الحمراء مباشرة في وجه رونالدو، بتوجيه من الحكم الرابع، بداعي أن البرتغالي اعتدى على مدافع فالنسيا جيسون موريليو.

وانفجر رونالدو، الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ، غضبا على قرار الحكم وخرج من أرضية الملعب والدموع في عينيه.

المصدر: RT