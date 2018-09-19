الاتحاد الإيطالي يوقف كوستا 4 مباريات

فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة الإيقاف 4 مباريات على الجناح البرازيلي لنادي يوفنتوس دوغلاس كوستا، إثر بصقه من مسافة قريبة في وجه لاعب ساسوولو فيديريكو دي فرانشسيكو.

ووقع الحادث في أواخر المباراة التي فاز بها يوفنتوس (2-1) الأحد الماضي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي، ونال بموجبها كوستا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وتم رصد البصقة بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو "VAR".

ونشر كوستا (28 عاما) بعد المباراة عبر حسابه على إنستغرام، اعتذارا من مشجعي يوفنتوس على ردة الفعل غير الملائمة خلال تلك المباراة، وكتب: "أتقدم بالاعتذار من عشاق النادي ومن زملائي الذين وقفوا بجانبي دائما في الأوقات الجيدة والسيئة".

المصدر: وكالات