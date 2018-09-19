صحيفة بريطانية تكشف سبب تراجع صلاح.. وأبو تريكة يقدم له نصيحة من ذهب

كشفت صحيفة "the sun" البريطانية، سبب تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة، فيما قدم له نجم الفراعنة المعتزل محمد أبو تريكة نصائح من ذهب لتجاوز أزمة تذبذب مستواه.

وأرجعت الصحيفة البريطانية سبب عدم ظهور صلاح بمستواه المعهود مع بداية الموسم الحالي، إلى استمرار معاناته من إصابته في الكتف، التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كتف صلاح ما زال مربوطا بعد مرور أربعة أشهر على تلك الإصابة، وهو ما أثر بشكل واضح على مردوده في الفترة الأخيرة، إذ اكتفى بتسجيل هدفين فقط في 6 مباريات خاضها حتى الآن مع "الريدز" في كافة المسابقات.

من جهته قدم نجم الكرة المصرية السابق أبو تريكة، نصائح ذهبية لمواطنه صلاح، بعد الأداء غير المقنع الذي ظهر به صاحب الـ26 عاما في مواجهة ليفربول وضيفه باريس سان جيرمان (3-2) أمس، في مسابقة دوري أبطا أوروبا.

وقال أبو تريكة خلال تحليله للمباراة على شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "يجب على صلاح عدم التفكير في إحراز الأهداف خاصة أنه غير مطالب بذلك".

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وتابع: "صلاح يريد أن يكون مميزا في كل كرة تصل إليه، ولكن هذا أمر خاطئ، لأن الصعوبة في كرة القدم هي اللعب بشكل سهل".

واختتم أبو تريكة حديثه بأن "صلاح ليست مهمته الأولى تسجيل الأهداف، ما حدث في الموسم الماضي استثناء، مهمته الأولى أن يلعب بطريقته.

المصدر: وكالات