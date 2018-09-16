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سبارتاك موسكو يتعرض لهزيمة مؤثرة في معقله.. فيديو

الرياضة

سبارتاك موسكو يتعرض لهزيمة مؤثرة في معقله.. فيديو
Sputnik
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تجرع سبارتاك موسكو مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، على يد ضيفه أخمات (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة.

وضع المدافع البرازيلي رودولفو الضيوف في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 20 من ضربة جزاء.

ورد المدافع غيورغي دجيكيا بهدف التعادل لفريق العاصمة موسكو، عند الدقيقة 56.

ومن ثم اقتنص أخمات هدف الفوز عن طريق لاعبه أنطون شفيتس، في الوقت القاتل، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ويحتل سبارتاك موسكو مركز الوصافة، حتى الآن، برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق نقطة على روستوف، الذي سيحل ضيفا على أورال، غدا الاثنين.

بينما حقق أخمات من مدينة غروزني، انتصاره الثاني على التوالي، والثالث في الموسم، مقابل ثلاث هزائم أيضا وتعادل، ورفع بالتالي رصيده إلى 10 نقاط، وتقدم إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter.com/matchpremier"

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