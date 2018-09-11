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بلجيكا تتغلب على إيسلندا في عقر دارها

الرياضة

بلجيكا تتغلب على إيسلندا في عقر دارها
BelRedDevils/twitter
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استهل منتخب بلجيكا مشواره في دوري الأمم الأوروبية بالفوز على مضيفه الإيسلندي بثلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول A للبطولة.

وافتتح إيدين هازارد، التسجيل لبلجيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 29، وتكفل زميله روميلو لوكاكو، بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و81.

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وبهذا الفوز، حل المنتخب البلجيكي في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا التي اكتسحت إيسلندا في الجولة الأولى بسداسية نظيفة.

المصدر: وكالات

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