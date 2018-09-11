بلجيكا تتغلب على إيسلندا في عقر دارها

استهل منتخب بلجيكا مشواره في دوري الأمم الأوروبية بالفوز على مضيفه الإيسلندي بثلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول A للبطولة.

وافتتح إيدين هازارد، التسجيل لبلجيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 29، وتكفل زميله روميلو لوكاكو، بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و81.

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وبهذا الفوز، حل المنتخب البلجيكي في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سويسرا التي اكتسحت إيسلندا في الجولة الأولى بسداسية نظيفة.

المصدر: وكالات