روسيا تقسو على التشيك بخماسية (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي لكرة القدم على نظيره التشيكي 5-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على ملعب مدينة روستوف على نهر الدون جنوب روسيا.

وتناوب على تسجيل أهداف روسيا كل من أليكسي إيونوف هدفين في الدقيقتين 8 و29، وأنطون زابالوتني وألكسندر إيروخين ودميتري بولوز في الدقائق 24 و78 و83 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد توماس سوتشيك في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

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وسبق للدب الروسي في الـ7 من سبتمبر الجاري أن تغلب على مضيفه التركي 2-1 في بداية رحلة المنتخبين في النسخة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويقدم المنتخب الروسي في الآونة الأخيرة أداء لافتا يؤكد من خلاله أن الوصول لربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه لم يكن محض صدفة.

المصدر: RT