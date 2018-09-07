فيديو.. روسيا تهزم تركيا في عقر دارها

استهل المنتخب الروسي رحلته في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره التركي (2-1) في عقر داره، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة.

وأحرز هدفي روسيا كل من المهاجمين دينيس تشيريشيف، وأرتيوم دزيوبا، في الدقيقتين (13 و49) على الترتيب، وتخللهما هدف التركي سيردار عزيز، الذي سجله، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

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وحصدت روسيا بذلك نقاط اللقاء الثلاث، وتصدرت قائمة المجموعة الثانية ضمن المستوى الثاني (B) للدوري، وتضم هذه المجموعة أيضا منتخب السويد.

المصدر: "vk/dag.foot18"