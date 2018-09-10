 
مباشر

الفرنسي زيدان يعلن عودته مجددا إلى عالم التدريب

الرياضة

الفرنسي زيدان يعلن عودته مجددا إلى عالم التدريب
Reuters
الفرنسي زيدان يعلن عودته مجددا إلى عالم التدريب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krkd

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه سيعود قريبا جدا إلى عالم التدريب.

وصرح "زيزو"، الذي حقق نجاحا منقطع النظير مع ريال مدريد في تجربته الأولى كمدرب: "قريبا جدا سأعود إلى التدريب، لأن هذا ما أحب القيام به. حياتي كلها في كرة القدم".

إقرأ المزيد
راموس يطعن رونالدو من الخلف بـ"سكين" مودريتش راموس يطعن رونالدو من الخلف بـ"سكين" مودريتش

ولم يرتبط زيدان بأي مهمة عمل بعد استقالته من تدريب ريال مدريد نهاية الموسم المنصرم، إذ قاد النادي الملكي للتتويج بتسعة ألقاب، منها ثلاثة متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

إقرأ المزيد
أوساكا تخطف لقب أمريكا المفتوحة.. ووليامز تصف الحكم بـ"السارق" دموع وغضب.. وليامز تصف الحَكم بـ"اللص" فخسرت نهائي أمريكا!

وربطت وسائل إعلام إنجليزية في وقت سابق، نجم منتخب فرنسا سابقا، بتدريب مانشستر يونايتد، خلفا للمدرب المثير للجدل، البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن إدارة "الشياطين الحمر" كذبت كل هذه التقارير، وأكدت تمسكها بالمدير الفني البرتغالي.

المصدر: Sports.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا