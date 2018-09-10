الفرنسي زيدان يعلن عودته مجددا إلى عالم التدريب

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه سيعود قريبا جدا إلى عالم التدريب.

وصرح "زيزو"، الذي حقق نجاحا منقطع النظير مع ريال مدريد في تجربته الأولى كمدرب: "قريبا جدا سأعود إلى التدريب، لأن هذا ما أحب القيام به. حياتي كلها في كرة القدم".

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ولم يرتبط زيدان بأي مهمة عمل بعد استقالته من تدريب ريال مدريد نهاية الموسم المنصرم، إذ قاد النادي الملكي للتتويج بتسعة ألقاب، منها ثلاثة متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وربطت وسائل إعلام إنجليزية في وقت سابق، نجم منتخب فرنسا سابقا، بتدريب مانشستر يونايتد، خلفا للمدرب المثير للجدل، البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن إدارة "الشياطين الحمر" كذبت كل هذه التقارير، وأكدت تمسكها بالمدير الفني البرتغالي.

المصدر: Sports.ru