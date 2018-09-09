راموس يطعن رونالدو من الخلف بـ"سكين" مودريتش

طعن الإسباني سيرخيو راموس، زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، بإعلانه دعمه الكامل لزميله الحالي في الريال، الكرواتي لوكا مودريتش، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال النجم الإسباني أمس، بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الإنجليزي (2-1) في دوري الأمم الأوروبية: "سنرى من سيفوز بالجائزة.. لوكا صديق عظيم لي، وأنا فخور باللعب معه في فريق واحد".

وتابع المدافع الأندلسي: "لا يوجد لاعبون كثر مثل مودريتش، وإذا فاز بهذه الجائزة، فسأكون سعيدا كما لو أنني حصلت عليها".

واختتم راموس حديثة "إنه (مودريتش) يستحق هذه الجائزة وسيحصل عليها".

ولم يتحدث راموس عن زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس، والمرشح أيضا للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، علما بأن علاقة الثنائي في "الميرينغي" كانت متميزة جدا.

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ويتنافس مودريتش على جائزة "The Best"، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم، مع رونالدو، والمصري محمد صلاح.

ومن المقرر أن يعلن "الفيفا" عن الفائز بالجائزة، خلال حفل سيقام في 24 الشهر الجاري في العاصمة لندن.

المصدر: sports.ru