الريال في ورطة كبيرة.. وبيريز قد يرهن النادي

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في أزمة كبيرة وصفها البعض بـ"الكارثة"، بسبب فشل فلورنتينو بيريز رئيس الفريق في الحصول على صفقة رعاية لملعب "سانتياغو بيرنابيو".

ويواجه بيريز العديد من الصعوبات في تلك الخطوة، حيث يصطدم بعدم وجود رعاة، يتحملون تكاليف أعمال تجديد الملعب، والمقدرة بين 400 و500 مليون يورو.

إقرأ المزيد

وفي ظل هذا الوضع، سيضطر بيريز لتقديم طلب للحصول على دين ضخم، وسيستلزم الأمر أولا موافقة مجلس إدارة النادي الملكي على هذه الخطوة.

وأصدر ريال مدريد بيانا، الخميس الماضي، جاء فيه أن النادي يسعى للحصول على موافقة أعضاء مجلس الإدارة، من أجل عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية، لإجراء استفتاء بشأن الحصول على قرض، ورهن الفريق.

إقرأ المزيد

وتشير لوائح النادي الإسباني إلى أن طلب الاستدانة لابد وأن يوافق عليه أكثر من ثلثي الأعضاء حاملي الأسهم.

يذكر أن ريال مدريد لم يبرم أي صفقة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحتى بعد رحيل هدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الأخير، واكتفى بضم لاعبين "مغمورين"، عدا حارس مرمى منتخب بلجيكا ونادي تشيلسي تيبو كورتوا، الذي يعتبر واحدا من أفضل الحراس في العالم في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات