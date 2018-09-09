إقالة مدرب الأردن أبو عابد وتكليف مساعده بالإدارة الفنية

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، إنهاء خدمات مدرب منتخب النشامى، الكابتن جمال أبو عابد، وتكليف المدرب المساعد في الجهاز، البلجيكي فيتال بوركلمانز بمهمة الإدارة الفنية للمنتخب.

ونشر الاتحاد الكروي عبر صفحته على موقع "الفيسبوك" ما يلي:

إقرأ المزيد

بحسب الأمين العام للاتحاد سيزار صوبر، فإن الاتحاد يتوجه بالشكر والتقدير إلى الجهود التي بذلها المدرب جمال أبو عابد خلال الفترة الماضية، وفِي نفس الوقت فإن الاتحاد استند في قراره إلى اعتبارات خاصة بمصلحة مسيرة المنتخب الوطني في هذه المرحلة الهامة من الإعداد لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام المقبل، وبما يخدم التوجهات والطموحات المنشودة في النهائيات.

وكشف الأمين العام أن فيتال سيتولى المهمة بتدريب المنتخب اعتبارا من الاثنين 10 أيلول ضمن التحضير لملاقاة المنتخب العُماني وديا، يوم الثلاثاء.

وقال صوبر في حديثه للموقع الرسمي للاتحاد: تبلغ المدرب جمال أبو عابد بالقرار رسميا وتم توجيه الشكر والتقدير للجهود التي بذلها خلال المرحلة الماضية.

وجدد الأمين العام التأكيد أن الهيئة التنفيذية للاتحاد برئاسة الأمير علي بن الحسين، تضع تحضيرات المنتخب الوطني على رأس سلم الأولويات بِهدف توفير كل الأجواء المثالية للاستحقاق الآسيوي المهم وبما يتماشى والتوجهات والأهداف.

يذكر أن الأردن خسر في عقر داره أمام نظيره اللبناني بهدف وحيد، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما، يوم الخميس الماضي.

المصدر: "facebook/JordanFootball"