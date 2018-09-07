شاهد.. هدف لبنان في مرمى منتخب الأردن

قاد المهاجم اللبناني عمر شعبان منتخب بلاده إلى الفوز على نظيره الأردني في عقر داره، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جرت بينهما، أمس الخميس.

وأحرز عمر شعبان هدف الفوز الوحيد لبلاده، عند الدقيقة 77، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد جملة تكتيكية رائعة.

ويدخل هذا اللقاء ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها الإمارات في يناير 2019.

المصدر: وكالات