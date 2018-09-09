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الدانماركي إيركسن يتفوق على بيل نجم ريال مدريد (فيديو)

الرياضة

الدانماركي إيركسن يتفوق على بيل نجم ريال مدريد (فيديو)
Reuters Matthew Childs
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استهل المنتخب الدنماركي مشواره في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بالفوز على ضيفه الويلزي بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد.

وأحرز النجم الدانماركي كريستيان إيركسن هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين (32، و63 من ضربة جزاء)، من عمر المباراة.

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وحصد منتخب الدنمارك أول ثلاث نقاط له، ويتقاسم بذلك صدارة المجموعة الرابعة ضمن المستوى الرابع (B4) للدوري، مع نظيره الويلزي، الذي بدأ مشواره في البطولة القارية الجديدة، بفوز عريض على ضيفه الإيرلندي (4-1).

المصدر: "vk/allgoals"

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