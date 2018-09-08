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فيديو.. سويسرا تمطر شباك آيسلندا بنصف "دزينة"

الرياضة

فيديو.. سويسرا تمطر شباك آيسلندا بنصف
Reuters Arnd Wiegmann
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دك منتخب سويسرا شباك ضيفه الآيسلندي "العنيد" بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في بداية مشوارهما ضمن النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من، ستيفين تسوبير (د. 13)، دينيس زكريا (د. 24)، شيردان شاكيري (د. 53)، هاريس سيفيروفيتش (د. 67)، ألبيان أجيتي (د. 71)، أدمير محمدي (د. 82).

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وتصدر منتخب سويسرا بذلك قائمة المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول (A2) للدوري، وسيحل ضيفا على نظيره البلجيكي، يوم الجمعة 12 أكتوبر المقبل.

المصدر: "vk/footballshedevr" 

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