البوسنة والهرسك تسقط إيرلندا الشمالية في معقلها (فيديو)

عاد منتخب البوسنة والهرسك بثلاث نقاط ثمينة من إيرلندا الشمالية، بعد فوزه على منتخبها بهدفين مقابل هدف، في مستهل مشوارهما ضمن منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأحرز هدفي الضيوف كل من، هاريس دوليفيتش، وإلفيس ساريتش، في الدقيقتين (36 و64) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الإيرلندي ويل غريغ هدف بلاده الوحيد، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على ملعب "ويندسور بارك"، اليوم السبت، في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية.

وحصد منتخب البوسنة والهرسك بذلك نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الثالثة ضمن المستوى الثاني (B) للدوري، وسيواجه نظيره النمساوي، يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: "vk/dag.foot18"