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طريقة التصويت للمرشحين لجائزة أجمل هدف لعام 2018

الرياضة

طريقة التصويت للمرشحين لجائزة أجمل هدف لعام 2018
Reuters Max Rossi
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، رسميا فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار الفائز بجائزة "بوشكاش" التي تمنح لصاحب أجمل هدف في العالم لعام 2018.

وسيكون التصويت متاحا أمام الجماهير بداية من اليوم وحتى 24 سبتمبر الجاري، موعد إقامة الحفل السنوي لتوزيع جوائز الفيفا، في العاصمة الانجليزية "لندن"، ويمكنكم المشاركة في التصويت عبر الرابط التالي على موقع الفيفا: التصويت للمرشحين للفوز بجائزة أجمل هدف لعام 2018.

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قائمة المرشحين للفوز بجائزة أجمل هدف لعام 2018 (فيديو)

وينافس عشرة لاعبين على جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف في العالم، للتعرف عليهم عبر الرابط التالي: قائمة المرشحين للفوز بجائزة أجمل هدف لعام 2018 (فيديو).

المصدر: RT

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