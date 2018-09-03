قائمة المرشحين للفوز بجائزة أجمل هدف لعام 2018 (فيديو)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الاثنين، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف في العام.

ودخل النجم المصري محمد صلاح والروسي دينيس تشيريشيف القائمة المؤلفة من عشرة أسماء.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمرشحين:

- هدف الويلزي غاريث بيل (ريال مدريد) في مرمى ليفربول.

- هدف الروسي دينيس تشيريشيف (فالنسيا) في مرمى منتخب كرواتيا.

- هدف اليوناني لازاروس كريستودولوبولوس (آيك أثينا) في مرمى أولمبياكوس.

- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد - يوفنتوس) في مرمى يوفنتوس.

- هدف الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا (كروزيرو) في الدوري البرازيلي.

- هدف الأسترالي رايلي ماكغري (نيوكاسل يونايتد جتس الأسترالي) في مرمى ملبورن سيتي الأسترالي.

- هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) في مرمى منتخب نيجيريا.

- هدف الفرنسي بنجامين بافارد (شتوتغارت) في مرمى الأرجنتين.

- هدف البرتغالي ريكاردو كواريزما (بيشكتاش) في مرمى منتخب إيران.

- هدف المصري محمد صلاح (ليفربول) في مرمى إيفرتون.

المصدر: "twitter/FIFA"