بالفيديو.. أهداف مباراة يوفنتوس ومضيفه بارما

تقدم فريق يوفنتوس على مضيفه بارما (2-1)، في المباراة بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لم يمهل الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، مهاجم اليوفي، أصحاب الأرض، إلا دقيقتين فقط، قبل أن يهز شباكهم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الفيل الإفواري كواسي جيرفينهو التعادل لبارما، عند الدقيقة الـ 33 من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليسرى.

ووضع الفرنسي بلاز ماتويدي اليوفي في المقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني له، في الدقيقة الـ 59 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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المصدر: RT