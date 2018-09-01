بيكيه يواجه عقوبة السجن!

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تعرض جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة لأزمة مع شرطة مرور المدينة أمس الجمعة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن شرطة المرور أوقفت سيارة بيكيه، واكتشفت أن رخصته غير صالحة للقيادة، بسبب عدم وجود أي نقاط لديه والتي فقدها بسبب مخالفات مرورية سابقة، بعد أن تم تسجيل 12 نقطة سوداء عليه، مما يعني أنه غير مسموح له بالقيادة.

Piqué, denunciado por conducir sin puntos, según SER Catalunya https://t.co/taGvLi82Vppic.twitter.com/iiKYnRpuuQ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 31, 2018

إقرأ المزيد

وحسب قوانين السير المعمول بها في البلاد، فإنه لا يحق لمن يحصل على 12 نقطة سوداء بسبب المخالفات المرورية قيادة السيارة، وهو قانون معمول به في دول أوروبية عدة.

ووفقا للأحكام العليا فإن هذا التصرف يعتبر جريمة ضد سلامة الطرق، وعقوبته غرامة 288 ألف يورو، أو العمل لفترة قد تصل إلى 90 يوما في خدمة المجتمع، ومن ضمن العقوبات التي يمكن تطبيقها السجن لمدة 6 أشهر والحرمان من الرخصة لعدة أشهر.

المصدر: وكالات