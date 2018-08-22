بيكيه يدخل عالم رجال الأعمال من أوسع أبوابه!

قرر النجم الإسباني جيرار بيكيه، الاعتزال دوليا بعد نهاية كأس العالم هذا الصيف، على الرغم من عمره الذي لا يتجاوز 30 عاما.

لكن يبدو أن لمدافع برشلونة الإسباني خططا أخرى في الحياة مع زوجته المغنية شاكيرا وولديهما.

اللاعب دخل عالم البيزنيس من أوسع أبوابه، واقتحم 4 مجالات في آن معا وهي:

1- لديه مصنع للنظارات

2- شركة لوضع برمجيات الهواتف وبيعها

3- صناعة اللحوم الخاصة بشطائر "التشيز بيرغر"

4- شركة إنتاج سينمائي

المصدر: ماتش