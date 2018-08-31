غريزمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي
توّج الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم نادي أتلتيكو مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم الفائت.
وغاب غريزمان عن حفل تسليم الجائزة، الذي أقيم اليوم الجمعة في إمارة موناكو الفرنسية على هامش سحب قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي للموسم الجديد 2018-2019.
🏆 Congratulations to @atleti forward @AntoGriezmann, the 2017/18 #UEL Player of the Season! 👏👏👏 pic.twitter.com/meCymGe20a— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 31, 2018
وتفوق غريزمان، على زميله الأوروغواياني دييغو جودين مدافع الروخي بلانكوس، ومواطنه دميتري باييه نجم أولمبيك مارسيليا، اللذين ترشحا معه للجائزة.
NOMINEES: 2017/18 #UEL Player of the Season. Who would you choose?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 31, 2018
⭐️ @dimpayet17
⭐️ @diegogodin
⭐️ @AntoGriezmann
Winner revealed during today's #UELdraw 👍 pic.twitter.com/gQz6Xi3NKH
وساهم النجم الفرنسي بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي خلال الموسم الماضي، بإحرازه 6 أهداف خلال منافسات البطولة.
المصدر: وكالات