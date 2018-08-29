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إيقاف لاعب إيطالي دولي لإهانته الذات الإلهية

الرياضة

إيقاف لاعب إيطالي دولي لإهانته الذات الإلهية
NFSport/twitter
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أوقف الدولي الإيطالي رولاندو ماندراغورا لاعب وسط أودينيزي لمباراة واحدة بسبب "التجديف"، بحسب ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي في تقرير انضباطي أن ماندراغورا الذي خاض مباراة دولية واحدة ضد فرنسا في يونيو الماضي: "ظهر وهو يكفر بوضوح، ويتبين ذلك بصريا من خلال قراءة شفتيه".

ولم ينتبه حكام مباراة أودينيزي وضيفه سمبدوريا، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، على ما قاله ماندراغورا خلال اللقاء، لكن رابطة الكالتشيو حللت مشاهد بثها التلفزيونية وأكدت أن اللاعب البالغ 21 عاما قد أهان الذات الإلهية.

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المصدر: أ ف ب

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