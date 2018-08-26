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وكيل محمد صلاح: لقد طفح الكيل

الرياضة

وكيل محمد صلاح: لقد طفح الكيل
Reuters Ueslei Marcelino
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نشر وكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، رامي عباس "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها "لقد طفح الكيل"، وذلك بعد دقائق من هجوم صلاح على اتحاد الكرة.

وأوضح رامي عباس في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي: لقد طلبنا ضمانات تتعلق براحة محمد مع المنتخب الوطني، وتأكيدات بعدم تكرار انتهاكات حقوق الصور مرة أخرى. هذا كل شيء. لديهم الوقت للرد".

وكان صلاح قد نشر "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أيضا، اليوم الأحد، قال فيها: " الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

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ووقعت أزمة بين صلاح والاتحاد المصري، قبيل انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بسبب وضع صورة صلاح على الطائرة الخاصة بمنتخب الفراعنة والحقوق التسويقية والدعائية للاعب، الذي يرى محاميه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلالها دون سند قانوني.

 

المصدر: "twitter/ramycol"

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