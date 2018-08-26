شاهد.. الماتادور راموس يرد على جيرونا "العنيد" بطريقته

رد فريق ريال مدريد على مضيفه جيرونا بهدف التعادل، في الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط بورخا غارسيا التسجيل للفريق الكتالوني "العنيد" مبكرا، في الدقيقة الـ 17، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيمن، على ملعب "Estadi Montilivi".

ورد قائد الفريق الملكي الماتادور سيرخيو راموس بهدف التعادل، بحلول الدقيقة الـ 39، من ضربة جزاء سددها على طريقته الخاصة المشابهة لطريقة اللاعب التشيكوسلوفاكي أنتونين بانينكا، من ركلة الترجيح الشهيرة، في نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 1976، في مرمى ألمانيا.

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المصدر: RT