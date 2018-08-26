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تشيلسي يهزم نيوكاسل بـ "نيران صديقة" .. (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يهزم نيوكاسل بـ
Reuters Scott Heppell
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خرج فريق تشيلسي من عنق الزجاجة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جرى بينهما اليوم الأحد، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع النجم البلجيكي إيدين هازارد الأرستقراطيين في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة الـ 76، من ركلة جزاء. وأدرك المهاجم الإسباني خوسيه لويس سانمارتين (خوسيلو) التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة الـ 83. لكن الفريق اللندني اقتنص الفوز بهدف قاتل جاء بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الأمريكي، دياندري يدلين، خطأ في مرماه، قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك".

وحقق تشيلسي انتصاره الثالث على التوالي، ويتقاسم صدارة البريمير ليغ مع كل من ليفربول وواتفورد، وبانتظار المباراة الختامية لهذه الجولة بين توتنهام وضيفه مانشستر يونايتد، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما مني نيوكاسل يونايتد بالهزيمة الثانية، وتراجع بالتالي إلى المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري، بنقطة يتيمة حصدها من تعادل في الجولة الماضية.

المصدر: "vk/eurogoal"

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