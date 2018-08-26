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شاهد.. مهارة "خارقة" لحارس ليفربول!

الرياضة

شاهد.. مهارة
Reuters Craig Brough
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أظهر حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون باكير مهارة عالية في مباراة فريقه ضد ضيفه برايتون (1-0)، التي جمعتهما أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واضطر أليسون لاستخدام مهاراته للذود عن مرماه، بعد تمريرة قصيرة سيئة من زميله الهولندي فيرجيل فان ديك، أغلى مدافع في العالم، عند الدقيقة الـ 68 فاستخلص الحارس الكرة ببراعة من أمام مهاجم الخصم، وحافظ على عذرية شباكه حتى نهاية اللقاء. 

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بينما أحرز زميل أليسون، النجم محمد صلاح هدف الفوز الوحيد للريدز، بتسديدة رائعة، بعد تمريرة من زميله البرازيلي الآخر المهاجم روبرتو فيرمينو، وذلك عند الدقيقة الـ 22 على ملعب "انفيلد".

يذكر أن أليسون (25 عاما) انتقل إلى صفوف فريق ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي، قادما من روما في أغلى صفقة لحراس المرمى بلغت 68 مليون يورو، قبل أيام قليلة من انتقال الحارس الإسباني الشاب، كيبا أريزابلاغا، من أتلتيك بيلباو إلى صفوف تشيلسي، مقابل صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو.

المصدر: "eurosport.ru" 

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