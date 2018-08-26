زينيت يواصل انتصاراته في الدوري الروسي

واصل نادي زينيت سان بطرسبورغ انطلاقته القوية في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وحقق فوزه الخامس على التوالي على حساب مضيفه أوفا (2-0) في المرحلة الخامسة في المسابقة.

وحسم زينيت المباراة مبكرا، بتسجيله هدفين في أول ربع ساعة، حيث افتتح له مدافع أوفا إيفان بايريفيتش باب التسجيل بالخطأ، في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف المهاجم المتألق أرتيوم دزوبا الهدف الثاني، في الدقيقة (11)، وهو الهدف الرابع للدولي الروسي في آخر 4 مباريات.

وأكمل نادي أوفا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (68)، بعد طرد المدافع بويان يوكيتش، لاعتدائه على أحد لاعبي الفريق الخصم.

وبهذه النتيجة رفع زينيت رصيده إلى 15 نقطة، ليواصل تصدره للدوري، ويبتعد بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه سبارتاك موسكو (13 نقطة).

في المقابل تجمد رصيد أوفا عند 4 نقاط، ويقبع في المركزالـ12.

المصدر: rsport.ria.ru