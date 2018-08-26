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كراسنودار يفلت من كمين أورينبورغ (فيديو)

الرياضة

كراسنودار يفلت من كمين أورينبورغ (فيديو)
Sputnik
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نجا فريق كراسنودار من الهزيمة أمام مضيفه أورينبورغ في الوقت القاتل من زمن المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق كراسنودار بهدف سجله مهاجمه أندريه كوزلوف، في الدقيقة الـ 22، من زمن الشوط الأول، وحافظ على تقدمه حتى قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي، عندما اقتنص محمد-شابي سليمانوف، هدف التعادل للضيوف.

واكتفى أورينبورغ بنقطة واحدة، بعد أن فرط بفوز كان في متناوله، وتراجع إلى المرتبة الرابعة، برصيد 10 نقاط، بينما رفع كراسنودار رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الخامس، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter.com/rfpl" 

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