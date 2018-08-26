شاهد.. نيمار "يتفنن" في الدوري الفرنسي

استعرض النجم البرازيلي نيمار مهاراته الفنية العالية في تمرير الكرة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع فريقه باريس سان جيرمان وضيفه أنجيه، في الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأظهر النجم البرازيلي موهبته العالية، عندما مرر الكرة لزميله الألماني جوليان دراكسلير، بحركة فنية "ساحرة"، حيث أمسك الكرة بكلتا قدميه، قبل أن يرفعها من فوق أحد لاعبي الفريق المنافس، لتصل الكرة إلى دراكسلير، في لقطة رائعة، صفقت لها بحرارة الجماهير التي احتشدت في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء".

وانتهت المباراة بفوز سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليرتقي إلى صدارة الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط.

المصدر: eurosport.ru