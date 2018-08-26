 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: "الخوذ البيضاء" تحضر لتصوير مشاهد عن هجوم كيميائي مفبرك لنشرها في وسائل الإعلام

شاهد.. نيمار "يتفنن" في الدوري الفرنسي

الرياضة

شاهد.. نيمار
Reuters Christian Hartmann
شاهد.. نيمار "يتفنن" في الدوري الفرنسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp60

استعرض النجم البرازيلي نيمار مهاراته الفنية العالية في تمرير الكرة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع فريقه باريس سان جيرمان وضيفه أنجيه، في الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأظهر النجم البرازيلي موهبته العالية، عندما مرر الكرة لزميله الألماني جوليان دراكسلير، بحركة فنية "ساحرة"، حيث أمسك الكرة بكلتا قدميه، قبل أن يرفعها من فوق أحد لاعبي الفريق المنافس، لتصل الكرة إلى دراكسلير، في لقطة رائعة، صفقت لها بحرارة الجماهير التي احتشدت في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء".

وانتهت المباراة بفوز سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليرتقي إلى صدارة الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط.

المصدر: eurosport.ru

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

راقص باليه يذهل المارة بحركات طريفة