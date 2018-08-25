آرسنال يحقق فوزه الأول في "البريمير ليغ"

حقق نادي آرسنال اليوم، فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على حساب ضيفه وست هام يونايتد، بنتيجة (3-1)، في إطار الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقدم ماركو أرناوتوفيتش لوست هام، في الدقيقة (25)، لكن آرسنال رد سريعا بعد 5 دقائق بهدف التعادل، عن طريق الظهير الأيسر الإسباني ناتشو مونريال.

وأحرز "الجانرز" هدف التقدم من نيران صديقة، عن طريق عيسى ديوب، مدافع وست هام، في الدقيقة (70)، قبل أن يضيف الدولي الإنجليزي داني ويلبيك، الهدف الثالث، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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ورفع آرسنال، الذي حقق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني أوناي إيمري، رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب، بينما ظل وست هام بلا رصيد، في ذيل المسابقة.

وكان "المدفعجية" قد استهل مشوراه في "البريمير ليغ" بخسارتين في أول مرحلتين، أمام مانشستر سيتي وتشيلسي.

المصدر: وكالات