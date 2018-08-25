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وولفرهامبتون يفرض التعادل على مانشستر سيتي

الرياضة

وولفرهامبتون يفرض التعادل على مانشستر سيتي
Reuters
وولفرههامبتون يفرض التعادل على مانشستر سيتي
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فرض وولفرهامبتون الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، التعادل (1-1) على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، في المباراة التي أقيمت اليوم لحساب المرحلة الثالثة من "البريميرليغ".

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة (57) بهدف حمل توقيع العاجي ويلي بولي، ولكن فرحة وولفرهامبتون بهذا الهدف لم تدم سوى 9 دقائق، حتى تمكن المدافع الفرنسي إيميريك لابورت من إدراك هدف التعادل للـ "السيتيزنز" من ضربة رأسية قوية.

وبهذه النتيجة ارتقى مانشستر سيتي مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 7 نقاط، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى نقطتين، ويتمركز في المرتبة الـ12.

المصدر: GOALTIME

// 26.06.2018 по тикету 15478

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