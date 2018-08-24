شاهد.. الأهلي يعبر الحدود

اجتاز الأهلي محطة مضيفه حرس الحدود بفوزه عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي المارد الأحمر كل من، صلاح محسن، والتونسي علي معلول، في الدقيقتين الـ (63، 69 من ركلة جزاء) على الترتيب، في ملعب "المكس" بالإسكندرية.

وحقق الأهلي، بذلك انتصاره الثالث على التوالي، مقابل تعادل في الجولة الأولى، وتصدر قائمة الدوري برصيد 10 نقاط، بانتظار نتائج المباريات الأخرى.

في المقابل تلقى فريق حرس الحدود الهزيمة الثالثة، مقابل تعادل واحد ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"