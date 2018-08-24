روستوف يهزم أرسنال في عقر داره

خرج فريق روستوف بفوز ثمين من ملعب مضيفه أرسنال، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، في مدينة تولا، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل الكبير في انتصار الضيوف للاعب ألكسي إيونوف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الـ 65 من زمن اللقاء الذي أقيم على الملعب المركزي لمدينة تولا.

🗓 Результаты и расписание матчей 5-го тура Российской Премьер-Лиги!



😤 Забирайте к себе в ленту, чтобы ничего не пропустить! #РПЛpic.twitter.com/YbUp3RcUQH — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 24, 2018

وحقق فريق روستوف بذلك انتصاره الثاني على التوالي، والرابع في الموسم الجديد، مقابل هزيمة واحدة، ورفع بالتالي رصيده إلى 12 نقطة، وقفز إلى مركز الوصافة، متخلفا بفارق الأهداف عن زينيت بطرسبورغ، الذي يحل ضيفا على أوفا فريق عاصمة جمهورية باشكورتستان الروسية، يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

في حين مني فريق أرسنال بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في الموسم، مقابل تعادل في الجولة الأولى وانتصار في الثالثة، ويشغل المركز العاشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، برصيد أربع نقاط.

المصدر: "twitter.com/rfpl"