أول ذهبية عراقية في الألعاب الآسيوية

منح الرباع العراقي، صفاء راشد، بلاده أول ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في إندونيسيا، بتتويجه بذهبية منافسات وزن 85 كجم.

واحتل راشد المركز الأول بمجموع قدره 361 كغ، حيث رفع 159 كغ في الخطف، و202 كغ في النتر، تاركا الميدالية الفضية للرباع الكوري الجنوبي جانك بون هانك، الذي رفع 360 كغ في المجموع، بعد أن تعرض للإصابة في المحاولة الأخيرة.

بينما ذهبت الميدالية البرونزية للرباع الكوري الشمالي جون ميونك سون، الذي رفع 348 كغ في المجموع.

المصدر: وكالات