جدول رواتب لاعبي "السيدة العجوز" ومقارنته بالموسم الماضي

نشر موقع "DeclareVarNotWar" بيانات برواتب لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، للموسم الحالي (2018-2019)، وكيف تغيرت مقارنة بالموسم الماضي.

ودفع فريق اليوفي "السيدة العجوز" مبلغ 155 مليون يورو، في الموسم الماضي كرواتب لجميع لاعبيه. وكان المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، المنتقل إلى صفوف ميلان هذا الموسم على سبيل الإعارة، الأكثر أجرا بينهم، برصيد 13.9 مليون يورو.

بينما سينفق الفريق الإيطالي 199 مليون يورو على الرواتب، وستكون حصة الأسد منها لنجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيحصل على 55.5 مليون يورو في السنة، على ما يبدو 25.5 مليون يورو ضرائب.

ويأتي في المرتبة الثانية النجم الأرجنتيني باولو ديبالا برصيد 13 مليون يورو، ويليه في المركز الثالث، لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، الذي ارتفع راتبه في عقده الجديد من 8.3 إلى 12 مليون يورو.

ويشغل المركز الرابع برصيد 11.1 مليون يورو، البرازيلي دوغلاس كوستا، الذي نعته "DeclareVarNotWar" بـ دييغو، بزلة لسان ملتبسا عليه مع الإسباني دييغو كوستا لاعب فريق أتلتيكو مدريد والمنتخب، وهو برازيلي الأصل أيضا.

ويأتي المدافع ليوناردو بونوتشي، العائد من ميلان، في المركز الثالث، برصيد 10.2 مليون يورو.

المصدر: "eurosport.ru"