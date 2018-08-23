كفيتوفا تواصل مشوارها في نيو هيفن .. (فيديو)

حجزت التشيكية بيترا كفيتوفا مقعدا لها في الدور ربع النهائي لدورة نيو هيفن للتنس، المقامة في ولاية كونتيكت الأمريكية، والبالغ مجموع جوائزها أكثر من 760 ألف دولار.

وفازت النجمة التشيكية، في الدور الثاني، على الكازاخية زارينا دياز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و (5-7) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس.

.@Petra_Kvitova gets the win over Diyas at the @Connecticutopen!



Sealing her spot in the quarterfinal 6-1, 5-7, 6-2! pic.twitter.com/HBhVLTzzrj — WTA (@WTA) 23 августа 2018 г.

وضربت بيترا كفيتوفا موعدا، في الدور المقبل، مع الإسبانية كارلا سواريز نافارو، المتأهلة على حساب البريطانية جوانا كونتا، التي انسحبت من المباراة.

المصدر: "twitter.com/WTA"