أول ميدالية قطرية في دورة ألعاب آسيا 2018

منح الرامي القطري حمد المري بلاده أول ميدالية، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأحرز حمد المري (42 عاما)، الميدالية البرونزية لمسابقة الرمي من الحفرة المزدوجة (دابل تراب) برصيد 53 نقطة.

صور من فوز بطلنا حمد علي المري بالميدالية البرونزية للرماية ضمن منافسات دورة الالعاب الاسيوية #AsianGames2018pic.twitter.com/Z17PxjNfi3 — قناة الكأس (@alkasschannel) August 23, 2018

بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الكوري الجنوبي شين هيونوو (74 نقطة)، أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب الهندي فيهان شاردول، برصيد 73 نقطة.

المصدر: "twitter/alkasschannel"