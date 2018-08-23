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أول ميدالية قطرية في دورة ألعاب آسيا 2018

الرياضة

أول ميدالية قطرية في دورة ألعاب آسيا 2018
twitter/alkasschannel
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منح الرامي القطري حمد المري بلاده أول ميدالية، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأحرز حمد المري (42 عاما)، الميدالية البرونزية لمسابقة الرمي من الحفرة المزدوجة (دابل تراب) برصيد 53 نقطة.

 بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الكوري الجنوبي شين هيونوو (74 نقطة)، أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب الهندي فيهان شاردول، برصيد 73 نقطة.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

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