// 26.06.2018 по тикету 15478
أول ميدالية قطرية في دورة ألعاب آسيا 2018
twitter/alkasschannel
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/koss
منح الرامي القطري حمد المري بلاده أول ميدالية، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، المقامة حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأحرز حمد المري (42 عاما)، الميدالية البرونزية لمسابقة الرمي من الحفرة المزدوجة (دابل تراب) برصيد 53 نقطة.
صور من فوز بطلنا حمد علي المري بالميدالية البرونزية للرماية ضمن منافسات دورة الالعاب الاسيوية #AsianGames2018pic.twitter.com/Z17PxjNfi3— قناة الكأس (@alkasschannel) August 23, 2018
بينما ذهبت الميدالية الذهبية إلى الكوري الجنوبي شين هيونوو (74 نقطة)، أما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب الهندي فيهان شاردول، برصيد 73 نقطة.
المصدر: "twitter/alkasschannel"
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)