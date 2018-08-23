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رسميا.. أنور الغازي ينضم لأستون فيلا

الرياضة

رسميا.. أنور الغازي ينضم لأستون فيلا
@AVFCOfficial/Twitter.com
رسميا.. أنوار الغازي ينضم لأستون فيلا
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أعلن نادي أستون فيلا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده رسميا مع الهولندي ذي الأصول المغربية أنور الغازي.

وقال أستون فيلا عبر موقعه الرسمي إنه تعاقد مع الغازي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من ليل الفرنسي.

ومن جهته أعرب الغازي عن سعادته بالانضمام لأستون فيلا وخوض تحد جديد في مسيرته، وقال في هذا الصدد: "أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر جميع مشجعي ليل على كل شيء.. ستبقون إلى الأبد في قلبي ولا نعرف أبدا ماذا سيجلب المستقبل.. الآن أنا سعيد حقا بهذا التحدي الجديد وأتطلع إلى لقاء مشجعي أستون فيلا".

وتابع: "أشعر بالسعادة بالانضمام إلى هذا النادي الكبير، وبرغبة كبيرة لخوض هذه التجربة".

ولعب الغازي (23 عاما)، الذي تخرج من أكاديمية أياكس أمستردام الشهيرة، أكثر من 70 مباراة مع الفريق الهولندي، قبل انضمامه إلى ليل في يناير 2017.

المصدر: تويتر
 

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