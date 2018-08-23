رسميا.. أنور الغازي ينضم لأستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده رسميا مع الهولندي ذي الأصول المغربية أنور الغازي.

وقال أستون فيلا عبر موقعه الرسمي إنه تعاقد مع الغازي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من ليل الفرنسي.

ومن جهته أعرب الغازي عن سعادته بالانضمام لأستون فيلا وخوض تحد جديد في مسيرته، وقال في هذا الصدد: "أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر جميع مشجعي ليل على كل شيء.. ستبقون إلى الأبد في قلبي ولا نعرف أبدا ماذا سيجلب المستقبل.. الآن أنا سعيد حقا بهذا التحدي الجديد وأتطلع إلى لقاء مشجعي أستون فيلا".

وتابع: "أشعر بالسعادة بالانضمام إلى هذا النادي الكبير، وبرغبة كبيرة لخوض هذه التجربة".

First of all I would like to thank all of Lille’s fans for everything. You will forever remain in my heart and you never know what the future will bring. Right now I am really happy with this new challenge and I am looking forward to meeting all Aston Villa fans. pic.twitter.com/FEvVbgPtFw — Anwar El Ghazi (@AElGhazi7) 22 августа 2018 г.

ولعب الغازي (23 عاما)، الذي تخرج من أكاديمية أياكس أمستردام الشهيرة، أكثر من 70 مباراة مع الفريق الهولندي، قبل انضمامه إلى ليل في يناير 2017.

المصدر: تويتر

