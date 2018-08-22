اليويفا ينوي استخدام (VAR) في دوري الأبطال

ذكرت وسائل إعلام، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يعتزم استخدام تقنية الفيديو لمساعدة الحكام (VAR)، ابتداء من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم (2018-2019).

وكان اليويفا قد أعلن، في وقت سابق، بأنه لا يخطط لاستخدام تقنية الفيديو (VAR)، ولكنه غير الآن موقفه، بعد التقييم الإيجابي لاستخدامها في مونديال "روسيا 2018"، ويخطط للجوء إلى هذه التكنولوجيا ابتداء من الدور ربع النهائي للتشامبيونز ليغ.

ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في أن كل الملاعب غير مجهزة بالعدد اللازم من الكاميرات، وذلك وفقا لموقع "The Times"، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في موناكو الأسبوع المقبل.

ويخطط اليويفا لاستخدام (VAR) في "يورو 2020"، وستتم مناقشة مسألة استخدام تقنية الفيديو في أوائل شهر سبتمبر المقبل، خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي للأندية في مدينة سبليت.

ويعتقد 75% من المشاركين في استطلاع للرأي أجري في إنجلترا بمشاركة 1000 شخص، بأن (VAR) حسنت من جودة مباريات كأس العالم 2018، ومستوى التحكيم كان عاليا.

وسيتم الاستغناء عن حكام خط المرمى في حال وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام تقنية الفيديو.

وكان الرئيس السابق للجنة التحكيم الإيطالي بييرلويجي كولينا، الذي ترك منصبه في يوليو الماضي، يؤيد استخدام الـ (VAR).

المصدر: وكالات