ميسي يعلق "حذاءه الدولي" مؤقتا

كشف المدرب المؤقت لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، سيغيب عن "راقصي التانغو" في الفترة المقبلة.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي عقده أمس: "لقد تحدثت مع ميسي وانطلاقا من هذه المحادثة أعلنت تشكيلتي. لم نتحدث عما يمكن أن يحصل مستقبلا.. نحن نعرف ما يمثله ميسي لنا وسنرى ما سيحصل في المستقبل".

وأشار سكالوني، الذي أوكلت إليه مهمة الإشراف على منتخب "التانغو" مؤقتا في انتظار إيجاد بديل لخورخي سامباولي المقال من منصبه على خلفية المشاركة المخيبة للآمال في مونديال روسيا 2018، إلى أن "المحادثة مع ميسي كانت جيدة.. تربطني به علاقة جيدة، إنه ليس في التشكيلة هذه لكننا سنرى ما سيحصل لاحقا"، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن ميسي (31 عاما)، هو من طلب إعفاءه من المباريات الودية الأربع المتبقية للمنتخب في 2018، وذلك في أعقاب خروج الأرجنتين من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا على يد فرنسا (2-4).

وتستهل الأرجنتين مبارياتها الودية بلقاء غواتيمالا في السابع من سبتمبر المقبل، وكولومبيا في الـ11 منه، فيما لم يتم بعد تحديد هوية المنتخبين اللذين ستلاقيهما الأرجنتين في المباراتين الأخيرتين.

المصدر: وكالات