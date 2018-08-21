شاهد.. برازيلية حسناء مذهلة بحركاتها الفنية!

قامت لاعبة كرة القدم البرازيلية المحترفة، ناتاليا غيتلر، بحركة فنية مضادة لقوانين الفيزياء، تجعل المرء يؤمن بأحداث فيلم "The Matrix".

ونشرت ناتاليا غيتلر (وتكتب نسبتها Guitler، وليس كنسبة أحد الفنانين النمساويين Hitler) مقطع فيديو عبر حسابها في الإنستغرام، وهي ترسل كرة بكعب قدمها من زاوية ميتة إلى داخل المرمى، مخالفة بذلك قوانين الفيزياء، لعلها أدهشت نجوم كرة القدم في العالم أمثال رونالدو وميسي ونيمار ليحسدونها على هذه الحركة الصعبة.

وفي مقطع فيديو آخر سددت البرازيلية كرة بإتقان لترتطم بالعارضة وترتد إليها كما خططت هي.

وتمارس ناتاليا غيتلر أيضا لعبة كرة القدم الشاطئية (وهي عبارة عن لعبة تدمج بين عناصر كرة القدم والكرة الطائرة)، واخترع هذه الرياضة البرازيلي أوكتافيو دي مورايس عام 1965، عندما كان يلهو بهذه الطريقة على شواطئ كوباكابانا.

المصدر: "eurosport.ru"