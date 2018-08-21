 
مباشر

شاهد.. برازيلية حسناء مذهلة بحركاتها الفنية!

الرياضة

شاهد.. برازيلية حسناء مذهلة بحركاتها الفنية!
instagram.com/nataliaguitler
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kogm

قامت لاعبة كرة القدم البرازيلية المحترفة، ناتاليا غيتلر، بحركة فنية مضادة لقوانين الفيزياء، تجعل المرء يؤمن بأحداث فيلم "The Matrix".

ونشرت ناتاليا غيتلر (وتكتب نسبتها Guitler، وليس كنسبة أحد الفنانين النمساويين Hitler) مقطع فيديو عبر حسابها في الإنستغرام، وهي ترسل كرة بكعب قدمها من زاوية ميتة إلى داخل المرمى، مخالفة بذلك قوانين الفيزياء، لعلها أدهشت نجوم كرة القدم في العالم أمثال رونالدو وميسي ونيمار ليحسدونها على هذه الحركة الصعبة.

وفي مقطع فيديو آخر سددت البرازيلية كرة بإتقان لترتطم بالعارضة وترتد إليها كما خططت هي.

وتمارس ناتاليا غيتلر أيضا لعبة كرة القدم الشاطئية (وهي عبارة عن لعبة تدمج بين عناصر كرة القدم والكرة الطائرة)، واخترع هذه الرياضة البرازيلي أوكتافيو دي مورايس عام 1965، عندما كان يلهو بهذه الطريقة على شواطئ كوباكابانا.

Ainda chego perto da altura da sua peitada @vieiramarcos86 ! Kkkkkk! . . 😂😜👊🏻

Публикация от Natalia Guitler (@nataliaguitler)

المصدر: "eurosport.ru"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا