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أتالانتا يكرم ضيفه فروسينوني برباعية .. (فيديو)

الرياضة

أتالانتا يكرم ضيفه فروسينوني برباعية .. (فيديو)
Reuters Alberto Lingria
الأرجنتيني أليخاندرو غوميز - صورة من الأرشيف
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بدأ فريق أتالانتا مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه فروسينوني (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في مدينة بيرغامو.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو غوميز هدفين لأصحاب الأرض، الأول والرابع عند الدقيقتين الـ (14 و90)، بينما تكفل زميلاه، المدافع الهولندي هانز هاتيبوير، ولاعب خط الوسط الكرواتي ماريو باشاليتيش، بتسجيل الهدفين الآخرين، في الدقيقتين (48 و61) على الترتيب.

المصدر: RT 

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