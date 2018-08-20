شاهد.. ليفربول يهزم كريستال بالاس في عقر داره

خرج فريق ليفربول بفوز ثمين من ملعب مضيفه كريستال بالاس (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، وذلك في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز جيمس ميلنر الهدف الأول للريدز، من ضربة جزاء حصل عليها زميله النجم المصري محمد صلاح، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ومن ثم سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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وحقق ليفربول بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بينما تجرع كريستال بالاس مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد للبريمير ليغ.

المصدر: RT