ليفربول في ضيافة كريستال بالاس .. التشكيلة الأساسية
سيحل فريق ليفربول ضيفا على فريق كريستال بالاس، اليوم الاثنين في الساعة (22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في ختام مبارايات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:
13- البرازيلي أليسون
66- ترينت ألكسندر-آرنولد
12- جوزيف غوميز
4- الهولندي فيرجيل فان ديك
26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون
7- جيمس ميلنر
5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم
8- الغيني نابي كيتا
10- السنغالي ساديو ماني
11- المصري محمد صلاح
9- البرازيلي روبرتو فيرمينو.
The Reds are unchanged from the side that started our #PL opener. Tonight's #CRYLIV team news.... pic.twitter.com/jBHXzIo43c— Liverpool FC (@LFC) 20 августа 2018 г.
بينما وضع الإنجليزي روي هودجسون، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الريدز:
Here's the #CPFC 🦅 line-up for tonight's game against Liverpool! #CRYLIVpic.twitter.com/tH1gnGQkm6— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 20 августа 2018 г.
المصدر: "twitter/cpfc/LFC"