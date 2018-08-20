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ليفربول في ضيافة كريستال بالاس .. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول في ضيافة كريستال بالاس .. التشكيلة الأساسية
Reuters Lee Smith
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سيحل فريق ليفربول ضيفا على فريق كريستال بالاس، اليوم الاثنين في الساعة (22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وذلك في ختام مبارايات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

13- البرازيلي أليسون

66- ترينت ألكسندر-آرنولد

12- جوزيف غوميز

4- الهولندي فيرجيل فان ديك

26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون

7- جيمس ميلنر

5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم

8- الغيني نابي كيتا

10- السنغالي ساديو ماني

11- المصري محمد صلاح

9- البرازيلي روبرتو فيرمينو.

بينما وضع الإنجليزي روي هودجسون، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الريدز:

المصدر: "twitter/cpfc/LFC" 

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