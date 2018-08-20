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دينامو موسكو يقسو على ضيفه أوفا

الرياضة

دينامو موسكو يقسو على ضيفه أوفا
Sputnik
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حقق فريق دينامو موسكو باكورة انتصاراته في الموسم الجديد للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه أوفا، بفوزه عليه (3-0)، اليوم السبت، في ختام مباريات الجولة الرابعة للدوري.

وسجل ثلاثية فريق العاصمة موسكو كل من المهاجمين، كيريل بانتشينكو، ويفغيني لوتسينكو، والبرازيلي جواوزينهو، في الدقائق الـ (63، 84، 90) على الترتيب.

وافتتح دينامو موسكو بذلك سجل انتصاراته في الموسم الجديد، بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ورفع بالتالي رصيده إلى 6 نقاط، وقفز إلى المركز السادس.

في حين مني فريق عاصمة جمهورية باشكورتستان، أوفا بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل تعادل في الجولة الأولى وانتصار في الثانية، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد أربع نقاط.

المصدر: "twitter.com/rfpl" 

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