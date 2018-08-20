شاهد.. مواجهة دموية بين مقاتل روسي وآخر أمريكي

شهدت دورة الفنون القتالية المختلطة "WCFA 50" في موسكو، مواجهة مثرة بين المقاتلين الروسي ألكسندر يمليانينكو والأمريكي توني جونسون، انتهت بالتعادل بقرار غالبية الحكام وسيل من الدماء.

وكانت الأفضلية للروسي في القتال وقوفا، بيد أن الأمريكي فضل نقل القتال إلى الأرض، ونجح في ذلك عدة مرات، ووجه عدة ضربات بمرفقيه لخصمه أدت إلى كسر في أنف المقاتل الروسي، الذي نقل إلى المستشفى بعد النزال.

وأسفرت المواجهة عن التعادل بقرار غالبية الحكام، فقد اعتبر اثنان من الحكام النزال متكافئا، بواقع: (29-29) و(29-29) نقطة، بينما أعطى الثالث الأفضلية للمقاتل الأمريكي، بواقع: 29 نقطة مقابل 28.

وهذا التعادل هو الأول للمقاتل ألكسندر يمليانينكو (37 عاما) في مسيرته الاحترافية، مقابل 28 انتصارا، 7 هزائم.

كما تعادل توني جونسون (32 عاما) لأول مرة أيضا في مسيرته الاحترافية، مقابل 11 انتصارا، و4هزائم.

المصدر: "sportbox.ru"