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مودريتش يصفع الريال بخصوص الإنتر!

الرياضة

مودريتش يصفع الريال بخصوص الإنتر!
Reuters
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خرج الكرواتي لوكا مودريتش بتصريحات كشف فيها عن قصة سوق الانتقالات ومحاولات الانتر لضمه في الصيف الحالي.

وقال مودريتش :" أنا من اتصل بالانتر طلبا للعب في صفوفه وليس العكس!.. أرت أن ألعب في فريق به 3 من منتخب بلادي".

جدير بالذكر أن ريال مدريد اشتكى على الفريق الميلاني متهما إياه بخرق قانون التعاقدات حينما أعلن أنه اتفق مع اللاعب قبل التوجه للميرينغي.

يذكر أن انتر يضم في صفوفه الكروات بيريشيتش وفارسالكو وبروزوفيتش.

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