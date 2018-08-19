زينيت يواصل التألق في الدوري الروسي

حقق فريق زينيت سان بطرسبورغ فوزا على ضيفه أورال بنتيجة 4-1، الأحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المرحلة الرابعة ليحقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري الروسي الممتاز.

سجل أهداف فريق عاصمة الشمال الروسي كل من سيباستيان دريوسي ثنائية في (د.12 و16) وأرتيم دزيوبا في (د.78) ولياندرو باريديس في (د.89)، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد يوري بافين في (د.6).

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد زينيت إلى 12 نقطة في الصدارة، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقطة منذ انطلاق المسابقة في الموسم الحالي، بينما يتذيل أورال جدول الترتيب (المركز 16) برصيد نقطة وحيدة.

كريليا سوفيتوف - لوكوموتيف موسكو 0-1

وضمن منافسات نفس الجولة، نجح فريق لوكوموتيف موسكو في الفوز على مضيفه كريليا سوفيتوف من سمارا، بهدف أحرزه غريغور كريهوفاك في (د.37).

وبهذا الفوز أصبح لوكوموتيف في المركز الثامن برصيد 5 نقاط، بينما توقف رصيد كريليا عند النقطة 4 في المركز الثاني عشر.

المصدر: تاس